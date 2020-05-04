Эксперт сравнил смертность от коронавируса со смертностью от других инфекций

Так, по его словам, в целом на первом месте по смертности расположились сердечно-сосудистые заболевания, а также летальные случаи, связанные с онкологическими заболеваниями, в частности, с раком легкого. Также он сравнил между собой смертельные исходы при ротавирусной инфекции и коронавирусе нового типа.

”При коронавирусной инфекции, по моим самым оптимистичным прогнозам, летальность по миру составит 2 процента”, — рассказал Крючков, добавив, что летальность от того же ротавируса составляет по миру от 0,05 до 0,09%. При этом данный показатель может достигать и 2%, но это уже справедливо лишь для наиболее бедных стран.