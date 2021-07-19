Эксперт сравнил смертность от коронавируса со смертностью от вакцины

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Эксперт сравнил смертность от коронавируса со смертностью от вакциныРезультат явно приятно порадует многих желающих привиться
В последнее время тема вакцинации стала максимально актуальной. На фоне этого появились различные разговоры о её вредности для здоровья. Но свежий комментарий российского вирусолога должен поставить всё на свои места.
По словам Сергея Нетесова, от COVID-19, в среднем, умирает 4% от общего числа заболевших. При этом от вакцины «Спутник V» до сих пор никто не погиб — как минимум, не было зарегистрировано ни одного подобного случая, пишут Известия.
По смертоносности нынешний коронавирус можно сравнить, например, с дифтерией. А насчет того, зачем ему убивать — не приписывайте ему разум. Ему не надо никого убивать, просто у части людей есть либо серьезные заболевания, либо особенности иммунитета, из-за которых они от этой инфекции умирают.