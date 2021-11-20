Эксперт: США подставляют своих европейских союзников, снабжая их ядерными боеприпасами

По словам эксперта, США будут снабжать Европу ядерными боеприпасами для сдерживания России. Потому что именно по мнению США в Европе сложилась граница между Россией и Западом.

Натовские страны, как известно, подконтрольны Вашингтону, поэтому несмотря на то положение, в котором они оказываются в случае войны с Россией, США это вряд ли интересует.

К тому же Штаты с 2023-24 годов будут размещать в Европе новейшую разработку — термоядерные авиабомбы B61-12, носителями которых будут стратегические бомбардировщики B-2 Spirit и перспективные B-21 Raider, а также F-35А, F-15E и F-16C/D, F/A-18 и Tornado ВВС США и других стран НАТО.

Эти бомбы получили системы самонаведения JDAM, что позволило максимально сократить уклонение от цели всего до 6 метров, и они становятся отличным средством для точечного уничтожения защищённых объектов, при меньшем расходе боеприпасов.

По словам Константина Сивкова, США уже произвели не менее 480 единиц модернизированной B61, из которых от 100 до 150 бомб хранятся в подземных складах на территории Европы.