Эксперт: стрелка компаса за 100 лет сместилась к истинному северу

За последние сто лет стрелка компаса стала показывать более точное направление к истинному северу из-за перемещения северного магнитного полюса. Об этом рассказал Николай Пальшин, геофизик из Института океанологии имени П. П. Ширшова. Он отметил, что разница между магнитным и географическим севером, называемая магнитным склонением, заметно уменьшилась. Сейчас магнитный полюс находится гораздо ближе к географическому, чем это было в начале XX века.

По словам учёного, предсказать движение магнитных полюсов практически невозможно. Магнитное поле Земли формируется из-за сложных процессов во внутреннем ядре планеты, которые до сих пор остаются малоизученными. Тем не менее, изменения в положении полюсов не оказывают значительного влияния на повседневную жизнь, поскольку современная навигация больше не зависит от магнитного поля.

Пальшин добавил, что специалисты при необходимости используют цифровую модель магнитного поля, которая регулярно обновляется каждые пять лет. Это позволяет обеспечивать точность навигационных систем и учитывать изменения магнитного склонения, хотя в реальной жизни люди редко сталкиваются с влиянием этих процессов.