Эксперт: у ИИ есть сдерживающие факторы, но их можно преодолеть

Есть довольно ограниченный круг компаний, которые разрабатывают железо для исполнения и обучения моделей. Здесь также существует монополия и когда есть недостаток железа и при этом есть технологические гиганты с огромными бюджетами на это железо, разработка становится дорогой и еще более эксклюзивной. Это создает прецедент неравномерного доступа к технологиям и получение привилегий на рынке со стороны одних компаний над другими. С одной стороны нужно более широкое распространение технологий среди всех участников рынка, с другой требуется правовое регулирование, потому что создается неравномерный баланс технологических сил.