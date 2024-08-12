Эксперт: удаление старых приложений ускорит работу смартфона

Смартфоны давно стали важной частью жизни, и со временем на них накапливается много данных, таких как фотографии, видео и приложения, которые могут занимать много места. Наталья Голицына, руководитель отдела телефонии в МТС, дала несколько советов, как освободить память и продлить жизнь вашему устройству. По её словам, стоит регулярно проверять список установленных приложений и удалять те, которые давно не использовались.

По мнению Голицыной, сторонние приложения могут занимать много памяти, поэтому полезно удалять те, которые не приносят пользы. Если какое-то приложение не запускалось больше месяца, возможно, оно вам не нужно. Часто мы устанавливаем несколько приложений с похожими функциями, например, разные геолокационные сервисы. В таких случаях рекомендуется оставить только одно, самое полезное.

Также важно не забывать про кеш и временные файлы, которые накапливаются со временем. В большинстве приложений есть возможность очистить кешированные данные, что поможет освободить место. Использование специализированных сервисов для очистки кеша и удаление временных файлов от браузеров и других приложений тоже полезно. Не забывайте про файлы мультимедиа: удаляйте дубликаты, используйте облачные сервисы для хранения, и периодически просматривайте свои фотографии, чтобы избавиться от неудачных снимков.