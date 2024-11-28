Эксперт: установка недоступных в РФ приложений из AppStore грозит потерей доступа к смартфону

Мошенники в России начали активно взламывать iPhone, прикрываясь установкой приложений банков, TikTok и других сервисов, ранее удалённых из App Store. Об этой схеме рассказал Николай Скаржинский, преподаватель факультета игровой индустрии и киберспорта университета «Синергия». Жертвам предлагают ввести на устройстве чужой Apple ID для загрузки нужного приложения, но вскоре телефон блокируется, а злоумышленники требуют выкуп за разблокировку.

Скаржинский отметил, что схема хоть и не нова, но остаётся опасной, особенно для тех, кто не задумывается о рисках. По его словам, загрузка приложений с помощью учётной записи другого региона действительно возможна, но требует ввода данных карты. Мошенники этим пользуются, а действия пользователя в таком процессе полностью лежат на его ответственности. Чтобы избежать подобных ситуаций, специалист советует предпочитать браузерные версии приложений.

Эксперт подчеркнул, что восстановить заблокированный телефон будет крайне сложно, особенно если мошенники получат доступ к данным и ключам. Это может привести к дальнейшему шантажу. Скаржинский настоятельно рекомендует в таких случаях обращаться в правоохранительные органы, чтобы защитить свои права и минимизировать возможный ущерб.