Эксперт уточнил дату запуска российского коллайдер NICA

Заместитель директора по научной работе Лаборатории физики высоких энергий ОИЯИ и лауреат премии «Вызов» Гамлет Ходжибагиян рассказал о планах запуска коллайдера NICA и особенностях его строительства. Проект стартовал в 2013 году, и сейчас учёные готовятся к технологическому пуску магнито-криостатной системы к концу 2024 года. В 2025 году коллайдер должен начать работу с встречными пучками тяжёлых ионов, что позволит воссоздать кварк-глюонную плазму — состояние вещества, которое существовало сразу после Большого взрыва.

По словам Ходжибагияна, проект NICA уже на завершающей стадии. Изготовление инжекционного комплекса, включая бустерный сверхпроводящий ускоритель, завершено, а все магниты прошли криогенные испытания и сейчас монтируются в туннеле. Особые сверхпроводящие магниты, созданные специально для удержания и фокусировки частиц, играют ключевую роль в работе коллайдера.

За технологию создания этих магнитов Ходжибагиян получил премию «Вызов» в 2023 году. Использование высокотемпературных сверхпроводников более экономически выгодно по сравнению с обычными магнитами. В ОИЯИ также начались исследования по созданию новых магнитов для замены действующей системы ускорителя «Нуклотрон», работающей с 1993 года.