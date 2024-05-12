Эксперт в области ИИ рассказал, каким будет ChatGPT-5

OpenAI получила новый процессор Nvidia DGX H200 для работы с искусственным интеллектом. Это самый мощный чип в мире для ИИ, который будет использоваться для создания новой версии ChatGPT. Ярослав Старухин, эксперт по Data Science, объяснил, как это повлияет на пользователей и какие изменения ожидать от ChatGPT-5.

Новый процессор значительно ускорит работу языковых моделей, делая ответы ещё более точными и релевантными. С его помощью, система станет способна обрабатывать разные типы информации, что приблизит её к созданию общего искусственного интеллекта. Ожидается, что новая версия сможет выполнять разнообразные задачи, от создания слайдов по изображениям до написания качественного кода.

Однако использование такой мощной технологии также вызывает вопросы о её влиянии на общество. Это может изменить систему образования и создать проблемы в выявлении талантливых специалистов. При широком использовании могут возникнуть риски деградации умений школьников и студентов. Тем не менее, потенциал ChatGPT-5 обещает революцию в эффективности работы и точности результатов, что принесёт выгоду как конечным пользователям, так и бизнесу.