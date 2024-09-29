Эксперт: вы можете отследить утечку данных по настройкам смартфона

Главный редактор Wylsacom Media Александр Побыванец подчеркнул, что сбор данных о пользователях важен для производителей техники, так как это позволяет им зарабатывать, понимая привычки своих клиентов. В разговоре с «Лентой.ру» он также рассказал, как можно понять, что ваша техника может передавать данные без вашего ведома.

Недавно выяснили, что некоторые телевизоры от Samsung и LG следят за пользователями, делая скриншоты экрана, когда их подключают к компьютерам и консолям. При этом многие пользователи даже не подозревают, что их действия записываются. Это вызывает вопросы о конфиденциальности и безопасности личной информации.

По словам Побыванца, в мобильных устройствах есть возможность проверить, какие приложения используют ваши данные, зайдя в раздел конфиденциальности. Вы сможете увидеть, какие приложения требуют доступ к вашему микрофону, фотографиям или заметкам. Однако распознать передачу данных с телевизора значительно сложнее, особенно если у него своя операционная система. Эксперт отметил, что на Android можно проверить разрешения, но на других системах такие уведомления, скорее всего, отсутствуют.