Эксперт выразил тревогу из-за превращения Черноморского флота в мишень

ВМС Украины начали наносить комбинированные удары одновременно с помощью ракет и катеров. Также начали использоваться новые подводные средства средства атаки, которых не было в начале СВО.

«С учётом того, что на Черноморском флоте у нас по этой части нет практически ничего нового (единственное — пара новых тральщиков проекта 12700, которые имеют ряд серьёзных недостатков), необходимо принятие экстренных мер», — отметил Климов.