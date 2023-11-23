Эксперт выразил тревогу из-за превращения Черноморского флота в мишень

23:03, 23 ноября 2023
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Эксперт выразил тревогу из-за превращения Черноморского флота в мишеньНужны экстренные меры
Военный эксперт, капитан 3-го ранга в запасе Максим Климов выразил обеспокоенность в связи с тем, что, по его мнению, Черноморский флот превратился в большую мишень.
ВМС Украины начали наносить комбинированные удары одновременно с помощью ракет и катеров. Также начали использоваться новые подводные средства средства атаки, которых не было в начале СВО.
«С учётом того, что на Черноморском флоте у нас по этой части нет практически ничего нового (единственное — пара новых тральщиков проекта 12700, которые имеют ряд серьёзных недостатков), необходимо принятие экстренных мер», — отметил Климов.