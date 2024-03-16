Эксперт выразил уверенность в том, что BTC уже не станет дешевле $50 тысяч

Опубликовано 16 марта 2024, 00:00
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Эксперт выразил уверенность в том, что BTC уже не станет дешевле $50 тысячИз-за постоянного притока денег в фондовые активы
Эксперт в сфере криптовалют, глава инвестиционной компании Galaxy Digital Майк Новограц заявил, что считает дальнейший рост биткоина вполне реальным вплоть до $100 тысяч.
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По мнению эксперта, BTC уже не опустится ниже $50 тысяч, что обусловлено постоянными вливаниями в спотовые биткоин-ETF. И чтобы наступила коррекция, показатель инвестиций в ETF должен стать отрицательным.
При этом Новограц невысокого мнения о возможностях спотовых фондов и считает, что ETF вряд ли когда-либо смогут накопить более 20% эмиссии актива.
«Как только показатель станет отрицательным, вы увидите первую реальную коррекцию. Ставки финансирования высоки, и в такие периоды вы всегда должны быть готовы к коррекции. Я не думаю, что мы вернемся ниже $50 000–55 000», — заявил эксперт.