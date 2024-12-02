Эксперт «Яндекса» рассказал, как нейросети ускоряют научный прогресс

Искусственный интеллект становится незаменимым помощником для учёных, ускоряя исследования и делая их доступнее. Алексей Толстиков, руководитель Школы анализа данных «Яндекса», отметил, что ИИ расширяет границы знаний и помогает решать задачи, которые раньше были невозможны. Благодаря этим технологиям эксперименты становятся дешевле, а междисциплинарные проекты проще в реализации. Например, алгоритмы AlphaFold уже позволяют строить точные модели белков, что революционизирует биохимию.

В научных исследованиях ИИ часто выступает в роли фильтра, который помогает сосредоточиться на самых перспективных гипотезах. Это экономит ресурсы, которые могли бы потребоваться на проверку менее удачных идей. Выпускник ШАД Андрей Чурсов подчеркнул, что анализ миллиардов молекул вручную занял бы миллиарды лет, тогда как машинное обучение справляется с этим за считанные часы. Помимо биохимии, ИИ уже используется для отслеживания популяций редких животных, таких как барсы в национальных парках, а также для прогнозирования последствий извержений вулканов.

Тем не менее, широкое внедрение искусственного интеллекта в науку сопряжено с трудностями. Технологии остаются дорогостоящими, а ошибки алгоритмов в таких сферах, как медицина или образование, могут иметь серьёзные последствия. По словам Толстикова, важно тестировать интеллектуальные системы в реальных условиях, чтобы избежать непредвиденных рисков. Он считает, что ИИ станет для науки столь же привычным инструментом, как компьютеры, а его потенциал лишь начинает раскрываться.