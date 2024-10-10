Эксперт: заполняйте только обязательное поля при регистрации в онлайн-сервисах

Специалист по кибербезопасности Павел Мясоедов советует быть осторожнее с личной информацией в интернете. Он объяснил, что чем меньше информации о вас доступно, тем ниже риск взлома или кражи данных мошенниками. В последнее время участились случаи утечек баз данных из различных сервисов, таких как маркетплейсы и службы доставки. По словам эксперта, это происходит из-за низкого уровня защиты данных, что делает их лёгкой целью.

Мясоедов также отметил, что нередко сами сотрудники сервисов оказываются источником утечек. «Они загружают базы данных и продают их в даркнете, получая за это криптовалюту», — рассказал он. В таких условиях крайне важно соблюдать осторожность и избегать публикации излишней информации о себе.

Чтобы защитить свои данные, лучше придерживаться принципа достаточной информации. Это значит, что при регистрации на сайтах следует заполнять только обязательные поля и избегать лишних сведений. «Хотя лучше не пользоваться такими сервисами, это может быть крайностью, поэтому важно найти баланс», — подчёркивает киберэксперт.