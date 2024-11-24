Эксперт: зарядка гаджетов от компьютера или ноутбука занимает больше времени

Зарядка смартфона или планшета от ноутбука может показаться удобным решением, но имеет свои нюансы. Эксперт сервиса «Бери заряд!» Сергей Биржевой объяснил, что стандартные USB-порты на ноутбуках выдают ограниченную мощность — обычно 5 Вольт с током до 0,5–1 Ампер. Современные устройства с поддержкой быстрой зарядки требуют больше энергии, поэтому зарядка может идти медленнее, особенно для гаджетов с ёмкими аккумуляторами.

При этом ноутбук может перегреваться, если гаджет пытается тянуть больше тока, чем способен выдать порт. Это не только влияет на скорость зарядки, но и сокращает срок службы аккумулятора подключённого устройства. Если ноутбук работает от своей батареи, а не от сети, зарядка гаджета ускоряет разряд и износ аккумулятора самого ноутбука. Дополнительно перегревается материнская плата, что нежелательно при интенсивной работе с программами.

Для минимизации рисков эксперт посоветовал использовать USB-C порты с Power Delivery, которые обеспечивают мощность до 100 Вт, или заряжать гаджеты от розетки. Также важно выбирать качественные кабели и адаптеры, проверять их на износ, чтобы избежать перегрева или замыканий. Кратковременная зарядка для восстановления пары процентов батареи вполне безопасна, но для регулярного использования ноутбука в качестве зарядного устройства лучше учитывать все возможные риски.