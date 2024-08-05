Эксперт: зарядка смартфона в чехле и зарядка «до упора» убивают батарею устройства

Неправильное использование и зарядка смартфона могут значительно сократить его срок службы. Илья Казаков, технический директор сервиса Павербанки, МТС Юрент, рассказал о типичных ошибках пользователей. Одна из главных ошибок — заряжать телефон до 100% каждый раз. Казаков объяснил, что современные аккумуляторы рассчитаны на определённое количество циклов зарядки, и чтобы батарея служила дольше, лучше поддерживать заряд в пределах 20-80%, а полный заряд делать только раз в месяц.

Другой распространённой ошибкой является полная разрядка батареи. Ранее это было актуально для никелевых аккумуляторов, но современные литиевые батареи не нуждаются в полном разряде. «Современные литиевые аккумуляторы не следует разряжать до нуля, это может сократить их срок службы», — отметил Казаков.

Также, по словам специалиста, зарядка телефона ночью или во время использования может привести к перегреву и перенапряжению аккумулятора. «Не оставляйте телефон заряжаться в чехле и не используйте его, пока заряжаете. Лучше снимать чехол перед зарядкой и не пользоваться телефоном во время зарядки», — добавил он. Казаков также предостерёг от использования неподходящих зарядных устройств и кабелей, так как это может вызвать перегрев или медленную зарядку. «Всегда лучше использовать оригинальное зарядное устройство и кабель, которые идут в комплекте с вашим телефоном», — заключил эксперт.