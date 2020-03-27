Эксперт заявил, что Apple может выпустить первые компьютеры на собственном процессоре в начале 2021 года

Речь идет о тех самых процессорах, которые должны быть построены на базе архитектуры ARM — той самой, которая является основной для всех современных мобильных процессоров. По мнению Куо, чипы, основанные на ARM, помогут Apple обновлять свои компьютеры линейки Mac, не полагаясь на Intel. Помимо этого американская компания таким образом сможет урезать свои расходы на процессора на 40-60%.

Еще одним положительным качеством ARM-процессоров для ноутбуков и компьютеров называется автономность — устройства, работающие на подобном “железе”, зачастую демонстрируют куда лучшие результаты в тестах работы от одного заряда, чем их “братья”, основанные на решениях от Intel и AMD.