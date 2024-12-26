Эксперт заявил, что ИИ станет менее заметным по мере интеграции в процессы

Бриггс прогнозирует, что в скором времени искусственный интеллект будет обычной частью бизнес-процессов, финансов, портфелей, инвестиций и сервисного обслуживания клиентов. Он утверждает, что по мере развития технологии и её интеграции в бизнес- и прочие процессы, «мы станем замечать искусственный интеллект всё реже и реже, что будет являться прогрессом».

По словам эксперта, это можно сравнить с электричеством, которое стало неотъемлемой частью жизни и производства в разных отраслях. Бриггс подчеркнул, что ИИ «может значительно изменить бизнес-процессы, даже оставаясь незаметным».

«В отчёте Tech Trends о технологических тенденциях за этот год мы сделали акцент на том, что ИИ повсюду, и есть «точка, точка», которая говорит о том, что он встраивается в другие действительно важные достижения в области разработок», — отметил эксперт.