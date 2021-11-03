Эксперт раскрыла влияние COVID-19 на детский суицид

Эксперт раскрыла влияние COVID-19 на детский суицидОказалось, что оно, внезапно, положительное
По словам президента Института равных прав и равных возможностей Казахстана Маргариты Ускембаевой, в 2020 году, из-за пандемии, их количество стало меньше. Специалист связывает это с тем, что дети стал дольше находиться дома.
Что интересно, в целом тренд был неутешительный — с 2008 года число самоубийств среди детей только росло. Но в 2020, впервые, прогрессия не просто остановилась, а превратилась в небольшую регрессию.
Ребёнок находится со своими родителями, и его состояние стабилизируется. Выстраиваются прочные и глубокие отношения со своими родителями, а это самое главное для ребёнка.
При этом психологий всё же отметила, что общение со сверстниками в этот период было ограничено. Но уменьшение коммуникации детей друг с другом не оказало негативного влияния на число суицидов.