Эксперт раскрыла влияние COVID-19 на детский суицид

По словам президента Института равных прав и равных возможностей Казахстана Маргариты Ускембаевой, в 2020 году, из-за пандемии, их количество стало меньше. Специалист связывает это с тем, что дети стал дольше находиться дома.

Что интересно, в целом тренд был неутешительный — с 2008 года число самоубийств среди детей только росло. Но в 2020, впервые, прогрессия не просто остановилась, а превратилась в небольшую регрессию.