Эксперты: через три года в России появится первый робот-юрист

Российские эксперты уверены, что в ближайшие годы искусственный интеллект (ИИ) станет важной частью юридической практики в стране. Специалисты из Telegram-канала LLM4dev компании Artezio сообщают, что уже через два-три года в России могут начать использовать ИИ-помощников для юристов. Профессор Владимир Крылов, ведущий эксперт канала, отметил, что наблюдается быстрый рост ИИ-технологий в юридической сфере.

Недавно американский стартап Gen AI Harvey представил ИИ-систему для юристов, а также инструмент для оценки её работы — бенчмарк BigLaw Bench. По словам профессора Крылова, этот бенчмарк позволяет сравнивать производительность различных ИИ-систем с работой человека-юриста, что помогает оценить их эффективность. Он привёл пример: как при покупке автомобиля мы сравниваем разные модели по расходу топлива и комфорту, так и в мире ИИ бенчмарк позволяет оценивать системы по их результатам.

На сегодняшний день ИИ-решение Harvey может выполнять юридическую работу на уровне 74% от результата опытного юриста. Профессор Крылов добавил, что ИИ не заменит юристов полностью, но значительно изменит их работу. Рутинные задачи, которые сейчас занимают много времени, смогут выполняться за считанные минуты. Это освободит юристов для более сложных и творческих задач, требующих человеческого опыта и интуиции. Однако для успешного внедрения таких технологий потребуется обновление образовательных программ, чтобы будущие юристы могли эффективно работать с ИИ-системами.