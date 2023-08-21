Эксперты: число DDoS-атак в России выросло почти на четверть в сравнении с прошлым годом

В первой половине 2023 года количество DDoS-атак на российские компании увеличилось на 23% по сравнению с прошлым годом. Эту информацию предоставила компания StormWall, специализирующаяся на информационной безопасности.

Наибольший прирост атак был зафиксирован в государственном секторе, где количество инцидентов выросло на 104%. Значительный рост атак также наблюдался в энергетической (63%) и нефтяной (48%) отраслях, а также в финансовой сфере (42%). Другие секторы, такие как развлечения (38%), культурные учреждения (26%), транспортные компании (18%) и розничная торговля (14%), также стали жертвами увеличившегося числа атак.

Финансовая сфера оказалась самой подверженной атакам, приходящимся на неё 28% от общего числа инцидентов. Телекоммуникационные предприятия следуют на втором месте с 21%, а госсектор замыкает тройку лидеров с 16%.

Самыми активными месяцами для атак оказались январь, март и май, где процент атак составил соответственно 14%, 18% и 23%. Злоумышленники использовали разнообразные методы, включая многовекторные DDoS-атаки и DDoS-атаки в качестве прикрытия для более сложных целевых атак.