Эксперты DLBI: с начала 2024 года в сеть утекло 286 млн телефонных номеров россиян

За первые девять месяцев 2024 года в России зарегистрировали 110 случаев утечки персональных данных, что на 35 случаев меньше, чем за тот же период в 2023 году, когда было зафиксировано 145 инцидентов. По информации Роскомнадзора, большинство случаев происходило в компаниях, занимающихся торговлей и услугами.

Тем не менее, объем утёкших данных продолжает расти. Сервис DLBI, занимающийся разведкой утечек и мониторингом даркнета, сообщает, что с начала года в сеть попало 286 миллионов уникальных телефонных номеров и 96 миллионов адресов электронной почты. Чаще всего утечки происходят в сфере электронной коммерции — они составляют 39% от всех инцидентов. А по объёму утёкших данных на первом месте оказался финансовый сектор, на который пришлось 42% утечек, в основном из-за проблем с микрофинансовыми организациями в начале года.

Эксперты подчёркивают, что объем утечек огромен: более 280 миллионов уникальных телефонных номеров попали в интернет с начала 2024 года. С учётом того, что население России превышает 146 миллионов человек и у каждого обычно есть не один телефонный номер, можно предположить, что контактные данные почти каждого россиянина могут оказаться в открытом доступе.