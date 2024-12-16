Эксперты F.A.C.C.T. предсказали рост числа кибератак на Android-устройства в 2025 году

Эксперты компании F.A.C.C.T. представили прогнозы по киберугрозам на 2025 год, ожидая значительный рост атак на мобильные устройства с операционной системой Android и увеличение использования искусственного интеллекта (ИИ) в кибератаках. По мнению специалистов, одной из ключевых угроз станет повышение числа атак на партнёров крупных компаний, таких как IT-интеграторы и разработчики программного обеспечения. Это позволит хакерам получать доступ к учётным записям, легитимно использующимся для входа в корпоративные сети клиентов.

Кроме того, аналитики компании отмечают рост числа вредоносных программ для Android и появление новых версий старых угроз. С увеличением использования многофакторной аутентификации (MFA), атакующие будут пытаться обойти эту защиту с помощью фишинга, что поможет им получить доступ к системам, защищённым более сложными средствами безопасности. Прогнозируется также расширение мошеннических схем, включая атаки через мессенджеры и с помощью сетей мошеннических файлов.

Особое внимание специалисты уделяют росту роли искусственного интеллекта в кибератаках, который может использоваться для создания более убедительных дипфейков и автоматизации фишинга. Архивы будут продолжать использоваться как способ распространения вредоносных программ, однако методы маскировки их содержимого будут совершенствоваться. Среди основных угроз на 2025 год также выделяются шпионские программы, которые могут привести к шантажу и более сложным атакам, благодаря расширению доступности вредоносного ПО.