Эксперты игровой индустрии назвали самые популярные платформы в России

Около четверти россиян предпочитают Sony PlayStation другим игровым приставкам, так говорят результаты опроса, проведённого онлайн-школой XYZ School, которая является частью компании Ultimate Education.

Большинство участников опроса (56%) назвали персональные компьютеры (ПК), своей основной игровой платформой. Россияне предпочитают ПК, потому что они более функциональные и предлагают больший выбор видеоигр.

На втором месте по популярности оказались игровые консоли PlayStation — почти четверть (24%) респондентов играют на японских приставках PS5 (8%), PS4 (13%) и PS3 (3%). Американские консоли Xbox также пользуются популярностью среди 13% опрошенных, которые играют на Xbox Series X/S (6%), Xbox One (5%) и Xbox 360 (2%). Кроме того, 7% российских геймеров выбрали портативную игровую платформу Nintendo Switch в качестве своей основной.