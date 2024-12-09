Эксперты информационной безопасности назвали признаки фейковых аккаунтов в Telegram

Эксперты из группы компаний «Гарда» сообщили о росте мошенничества в Telegram, связанного с созданием аккаунтов-двойников. Такие профили внешне выглядят как страницы ваших друзей, коллег или родственников, но их цель — обман и кража данных. Особенно опасно, что фейковые аккаунты могут обращаться с просьбами о деньгах или передавать вредоносные ссылки.

Руководитель отдела информационной безопасности Виктор Иевлев рекомендует проверять имя пользователя и наличие профиля в вашем списке контактов. Чтобы убедиться, что это действительно ваш знакомый, лучше уточнить личные детали, которые не обсуждались в переписке. Если вы обнаружили поддельный аккаунт, важно сразу сообщить о нем в техническую поддержку Telegram.

В случае кражи вашего профиля стоит проверить активные сеансы в мессенджере и удалить подозрительные устройства. Также Иевлев советует сменить пароль, включить двухфакторную аутентификацию и привязать аккаунт к электронной почте. Эти шаги помогут защитить ваш профиль от дальнейших угроз.