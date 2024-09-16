Эксперты информационной безопасности назвали самые «популярные» типы кибератак

Почти половина российских компаний сталкивается с кибератаками хотя бы раз в год, а более трети проверяются хакерами на прочность своих защитных систем каждый месяц. Исследование группы компаний «Гарда», в котором приняли участие 300 представителей бизнеса, показало, что 42% компаний имеют дело с атаками примерно раз в год, а 37% — чаще. В то же время, почти треть респондентов (29%) не готова автоматизировать свои процессы реагирования на угрозы.

Наиболее распространёнными типами атак являются фишинг, который затрагивает почти 80% компаний, и DDoS-атаки, с которыми сталкиваются 50% предприятий. Атаки с использованием методов социальной инженерии также распространены и составляют 45%. При этом никто из опрошенных не отметил эксплуатацию уязвимостей в облаке как актуальную угрозу.

Несмотря на высокий уровень киберугроз, около трети респондентов не намерены использовать средства автоматического реагирования. Однако более половины опрошенных (65%) уже внедрили или планируют настроить частично автоматизированные процессы для борьбы с кибератаками. Эти данные подчёркивают необходимость повышения готовности компаний к новым угрозам в цифровом пространстве.