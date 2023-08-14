Эксперты информационной безопасности рассказали о новой схеме мошенников в России

В России стали выявлять случаи мошенничества, когда злоумышленники звонят на городские номера клиентов банков. Они выдавали себя за сотрудников органов социальной поддержки и предлагали обновить действующую социальную карту. Однако после согласия на это, мошенники получали доступ к данным, которые позволяют им войти в онлайн-банк клиента и вывести деньги.

Суть новой схемы заключается в том, что мошенники звонят на городские номера, кажется, что они из органов социальной поддержки, и говорят, что нужно поменять старую социальную карту на новую. После этого они просят клиента предоставить свой мобильный номер для получения СМС-кода о готовности карты и затем передать этот код.

По факту, мошенники получают доступ к банковскому приложению или интернет-банку клиента и также получают СМС-коды, которые используют для подтверждения переводов. Чаще всего такие схемы целятся на людей пожилого возраста. Чтобы не стать жертвой мошенников, важно всегда проверять информацию от незнакомых лиц и никогда не передавать конфиденциальные данные по телефону.