Эксперты информационной безопасности рассказали о самой большой угрозе для России

Эксперты информационной безопасности рассказали о самой большой угрозе для РоссииВ сфере информационной безопасности
Эксперты информационной безопасности назвали самую большую киберугрозу для России
Кибербезопасность российских компаний стоит перед вызовами от профессиональных хакерских групп, особенно из азиатского региона, согласно исследованию ГК «Солар». Эти группировки представляют стабильную и технически сложную угрозу, с активностью, сохраняющейся в 2024 году.
В ближайшие годы прогнозируется увеличение атак на компании через их менее защищённых партнёров, и также ожидается рост инцидентов с деструктивными последствиями для IT-инфраструктур. Зафиксирован взрывной рост инцидентов с начала 2022 года, при этом цели хакеров сдвигаются к более сложным атакам, таким как взлом и деструкция в больших IT-инфраструктурах, включая объекты критической информационной инфраструктуры.
Специалисты также отмечают, что с увеличением импортозамещения хакеры могут обратить внимание на отечественное программное обеспечение, искать в нем уязвимости и использовать его в своих атаках. Это свидетельствует о необходимости более эффективных мер по обеспечению кибербезопасности, особенно в контексте растущей сложности и разнообразия киберугроз.