Эксперты информационной безопасности рассказали о самой большой угрозе для России

Кибербезопасность российских компаний стоит перед вызовами от профессиональных хакерских групп, особенно из азиатского региона, согласно исследованию ГК «Солар». Эти группировки представляют стабильную и технически сложную угрозу, с активностью, сохраняющейся в 2024 году.

В ближайшие годы прогнозируется увеличение атак на компании через их менее защищённых партнёров, и также ожидается рост инцидентов с деструктивными последствиями для IT-инфраструктур. Зафиксирован взрывной рост инцидентов с начала 2022 года, при этом цели хакеров сдвигаются к более сложным атакам, таким как взлом и деструкция в больших IT-инфраструктурах, включая объекты критической информационной инфраструктуры.

Специалисты также отмечают, что с увеличением импортозамещения хакеры могут обратить внимание на отечественное программное обеспечение, искать в нем уязвимости и использовать его в своих атаках. Это свидетельствует о необходимости более эффективных мер по обеспечению кибербезопасности, особенно в контексте растущей сложности и разнообразия киберугроз.