Эксперты из США, Европы и Азии назвали лучшую технологию для онлайн-голосования

Как оказалось, это блокчейн
Аналитическая компания Deloitte провела опрос среди 1 тыс. 280 руководителей высшего звена и практикующих специалистов в 10 странах: Бразилия, США, Китай, Великобритания, Сингапур, Германия, Гонконг, Япония, ЮАР, ОАЭ. Исследование провели, чтобы узнать отношение к системе блокчейн, и как респонденты видят практическую пользу от этого решения.
Эксперты из США, Европы и Азии назвали лучшую технологию для онлайн-голосования

Как отмечается, блокчейн традиционно считается только финансовой системой, потому что упрощает многие процессы, безопасен и при этом прозрачен, создаёт новые платёжные каналы. И отношение к нему такое: 73% финансовых руководителей опасаются, что если их организации не внедрят блокчейн, то не смогут конкурировать, а 81% опрошенных согласились, что технология блокчейн — это уже полноценная часть нашей жизни. «За этими технологиями уже даже не будущее — это настоящее», — говорится в отчёте исследования.

При этом блокчейн может применяться для оптимизации и удешевления процессов в других сферах. Например, его уже успешно используют в российской системе дистанционного электронного голосования. «В Москве больше не понадобится открывать каждые пару лет по несколько тысяч избирательных участков», — подчеркнули авторы исследования.