Эксперты из США, Европы и Азии назвали лучшую технологию для онлайн-голосования

Как отмечается, блокчейн традиционно считается только финансовой системой, потому что упрощает многие процессы, безопасен и при этом прозрачен, создаёт новые платёжные каналы. И отношение к нему такое: 73% финансовых руководителей опасаются, что если их организации не внедрят блокчейн, то не смогут конкурировать, а 81% опрошенных согласились, что технология блокчейн — это уже полноценная часть нашей жизни. «За этими технологиями уже даже не будущее — это настоящее», — говорится в отчёте исследования.

При этом блокчейн может применяться для оптимизации и удешевления процессов в других сферах. Например, его уже успешно используют в российской системе дистанционного электронного голосования. «В Москве больше не понадобится открывать каждые пару лет по несколько тысяч избирательных участков», — подчеркнули авторы исследования.