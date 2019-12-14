Эксперты хотят запретить программы для распознавания эмоций

Что интересно, рынку распознавания эмоций при помощи машинного обучения не мешает тот факт, что научных доказательств тому, что искусственный интеллект способен на это, нет — данная сфера прямо сейчас оценивается в примерно 20 млрд долларов и при всем при этом только продолжает расти. Так, на данный момент многие компании используют технологию распознавания эмоций для оценки претендентов на рабочие места и лиц, подозреваемых в совершении преступлений.

В свою очередь в своем докладе AI Now крайне резко высказалась по поводу сложившегося положения дел — ученые официально призвали правительства и бизнес запретить использование технологии распознавания лиц до тех пор, пока искусственный интеллект не будет достаточно верно заниматься анализом, без каких-либо заметных ошибок.