Эксперты кибербезопасности: число DDoS-атак на российский телеком выросло на 142%И теперь на телекоммуникаций приходится почти две трети всех кибератак
В начале 2024 года количество DDoS-атак на российские компании значительно выросло — на 142%, утверждает отчёт аналитического центра StormWall.
Основные цели атак — телекоммуникационная отрасль (32%), онлайн-ретейл (21%) и энергетический сектор (18%). Общее количество атак увеличилось на 73% по сравнению с прошлым годом.
Аналитики предполагают, что увеличение атак на телекоммуникационную сферу может быть связано с политическими мотивами хактивистов, которые стремятся нарушить работу телеком-провайдеров. Однако телеком-провайдеры смогли справиться с атаками и не допустить серьёзных последствий. Атаки на онлайн-ретейл были активны перед Днём защитника Отечества и Международным женским днём. В феврале также произошли массовые атаки на энергетический сектор, целью которых было нарушение работы энергосбытовых компаний. Аналитики предупреждают, что количество атак может ещё возрасти во втором квартале 2024 года из-за майских праздников и начала летних отпусков.