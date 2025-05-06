Эксперты кибербезопасности исключили Telegram из топ-5 безопасных мессенджеров

В 2025 году рейтинг безопасных мессенджеров обновился, сообщают специалисты Artezio. Signal занял первое место благодаря надёжной защите данных и новой технологии шифрования, которая сохраняет безопасность при утечке ключей. В топ-5 также вошли Olvid, Threema, Element и Session, ориентированные на анонимность и конфиденциальность. Telegram, ранее входивший в пятёрку лидеров, в этом году не попал в список.

Исследование Artezio оценивало мессенджеры по 60 критериям, включая качество шифрования, защиту личной информации и устойчивость к кибератакам. Пользователи все чаще выбирают сервисы, где приватность стоит на первом месте, такие как французский Olvid без привязки к телефону или Session с маршрутизацией, схожей с Tor. Тренд на усиление анонимности в мессенджерах продолжает расти.

Сергей Матусевич из Artezio отметил, что Telegram потерял позиции из-за изменений в политике безопасности в 2024 году. Отсутствие сквозного шифрования по умолчанию во всех чатах и сотрудничество популярных платформ с властями снизили их привлекательность для пользователей, ценящих конфиденциальность.