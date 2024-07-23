Эксперты кибербезопасности назвали число утечек за первую половину 2024 года

В первом полугодии 2024 года в открытый доступ попали базы данных 150 российских компаний, сообщает российская кибербезопасностная компания F.A.С.С.T. Это больше, чем за тот же период прошлого года, когда было утекло 119 баз. Особенно тревожным является тот факт, что около 30% утечек связаны с компаниями розничной онлайн-торговли, такими как интернет-магазины.

Аналитики F.A.С.С.T. подсчитали, что в начале 2024 года на андеграундных форумах и в Telegram-каналах появились 150 баз данных российских компаний. Для сравнения, за весь 2023 год было опубликовано 246 баз. В большинстве случаев эти утечки содержат актуальную информацию, включая ФИО, адреса, пароли, даты рождения, паспортные данные и телефонные номера. Всего в утечках 2024 года оказалось 200,5 миллионов строк данных пользователей.

По словам Дарьи Городиловой, младшего аналитика F.A.С.С.T., в начале этого года в Telegram-каналах появились приватные базы данных, которые ранее передавались только между злоумышленниками. Утечки затрагивают все сферы, и страдают как IT-компании, так и организации в сфере страхования, энергетики, туризма, транспорта, экологии, образования и медицины. Система киберразведки F.A.С.С.T. помогает оперативно отслеживать и реагировать на такие угрозы, собирая данные в реальном времени.