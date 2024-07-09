Эксперты кибербезопасности назвали «серые» симки источником кибератак

«Серые» сим-карты представляют собой серьёзную угрозу безопасности из-за возможности использования зарубежного трафика в обход защиты и участия в кибератаках и мошенничестве, заявил гендиректор ГК «Солар» Игорь Ляпунов. Он отметил, что даже при защищённом цифровом периметре России такие сим-карты могут стать «засланными казачками», проникающими в страну и представляющими серьёзную угрозу, особенно когда их количество превышает сто тысяч.

Использование анонимных аккаунтов в мессенджерах и «серых» сим-карт часто связано с координацией террористических актов, что непосредственно угрожает национальной безопасности. Также важно отметить, что анонимность в онлайн-пространстве способствует различным преступным действиям, таким как мошенничество и хулиганство.

Для борьбы с фродом и кибератаками активно используются современные технологии, включая искусственный интеллект для раннего выявления злонамеренных действий. Введение новых законодательных норм должно значительно облегчить работу правоохранительных органов и специалистов в области кибербезопасности. Предложенный законопроект предусматривает ужесточение ответственности за распространение «серых» сим-карт, включая возможность привлечения к уголовной ответственности, что создаст чёткую грань между законными и незаконными действиями в этой области.