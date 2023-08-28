Эксперты кибербезопасности обсудили тенденции у цифровых мошенников

На четвёртой международной конференции по кибербезопасности, OFFZONE 2023, организованной компанией BI.ZONE, были обсуждены важные аспекты кибермошенничества в финансовой сфере и методы противодействия злоумышленникам. Мероприятие было поддержано Сбером, который стал стратегическим партнёром конференции.

На конференцию пришло более 2,5 тысяч человек, и более 100 экспертов поделились своим опытом. В этом году OFFZONE получила поддержку 50 партнёров, включая медиа и представителей киберсообщества.

Мероприятие объединило специалистов по безопасности, разработчиков, исследователей и студентов технических вузов. Они обсудили изменения в кибербезопасности за последние 10 лет, область mobile DevSecOps и уязвимости, а также провели дискуссии по разным темам в области кибербезопасности.

Кроме докладов, на конференции работали зоны, посвящённые безопасности финансовых систем, безопасной разработке приложений и другим темам. Также была представлена платформа BI.ZONE Bug Bounty, результаты которой включают 17 зарегистрированных компаний и 51 программу по поиску уязвимостей с общей выплатой более 15 миллионов рублей.

Компания BI.ZONE активно развивает киберсообщество и продолжит строить связи между специалистами в этой области, считая OFFZONE одной из лучших площадок для профессионального общения и развития.