Эксперты кибербезопасности раскрыли мошенническую схему с онлайн-кинотеатрами

ВТБ обнаружил новый способ мошенничества: злоумышленники теперь используют мессенджеры, чтобы предложить россиянам работу, связанную с оценкой онлайн-кинотеатров. Банк предупреждает о таких сообщениях, которые обычно приходят с иностранных номеров и обещают оплату за «работу» от 3 до 12 тысяч рублей.

Мошенники просят заполнить анкету с контактными данными для оформления документов о трудоустройстве и отправляют ссылку на фишинговый сайт. После регистрации на сайте, мошенники просят жертву внести определённую сумму на указанный счёт, чтобы начать выполнять задания по оценке фильмов.

Однако, по информации ВТБ, сумма на счёте увеличивается только из-за рекомендаций и оценок, и невозможно вывести заработанные деньги. В итоге, клиент теряет свои средства, попадая в ловушку финансовой пирамиды. Банк призывает быть внимательными и не поддаваться на подобные аферы.