Эксперты кибербезопасности раскрыли новую схему кражи данных фрилансеров

Мошенники начали новую волну обмана, нацелившись на людей, работающих в интернете. Злоумышленники рассылают сообщения через мессенджеры с предложением получения аванса за якобы новый заказ. Однако ссылка, которая даётся в сообщении, ведёт на фишинговую страницу, притворяющуюся сервисом по поиску специалистов для выполнения разных задач, таких как доставка или починка бытовой техники. Об этом сообщили в «Лаборатории Касперского».

Эксперты компании обнаружили, что мошенники предлагают такие «заказы», как транскрибация аудиозаписей или набор текста с рукописных листов. На сайте, имитирующем реальный сервис, пользователю показывается описание услуги и размер аванса. Чтобы получить деньги, жертву просят ввести данные банковской карты, телефон и ФИО, а затем подтвердить операцию одноразовым кодом, который присылается в смс. Однако этот код мошенники используют для попытки входа в онлайн-банк.

Для того, чтобы избежать мошенничества, специалисты советуют пользоваться только встроенными мессенджерами на проверенных платформах, не переходить по сомнительным ссылкам и не вводить одноразовые коды на подозрительных ресурсах. Также важно включить двухфакторную аутентификацию на всех доступных сервисах и приложениях, что поможет защитить аккаунты от несанкционированного доступа.