Эксперты кибербезопасности рассказали, как изменились DDoS-атаки в 2024 году

Количество DDoS-атак в России увеличилось за последний год, но они стали менее длительными, говорится в отчёте «Лаборатории Касперского».

С декабря по февраль число таких атак в России увеличилось почти в шесть раз по сравнению с прошлым годом.

Хотя атаки стали менее мощными, их средняя длительность уменьшилась из-за увеличения числа атак типа TCP, short packet, которые перегружают сетевое оборудование небольшими пакетами данных.

Эксперты отмечают, что киберпреступники изменили тактику и теперь перебирают сайты одной компании, чтобы найти тот, который можно полностью вывести из строя. Рекомендации «Лаборатории Касперского» включают в себя использование специализированных решений для защиты от DDoS-атак и проверку контрактов с поставщиками.