Эксперты кибербезопасности рассказали, как изменились DDoS-атаки в 2024 году

Опубликовано 21 марта 2024, 21:40
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Эксперты кибербезопасности рассказали, как изменились DDoS-атаки в 2024 годуИх частота выросла, но при этом снизилась продолжительность
Эксперты «Лаборатории Касперского» рассказали, как изменились DDoS-атаки
Количество DDoS-атак в России увеличилось за последний год, но они стали менее длительными, говорится в отчёте «Лаборатории Касперского».
С декабря по февраль число таких атак в России увеличилось почти в шесть раз по сравнению с прошлым годом.
Хотя атаки стали менее мощными, их средняя длительность уменьшилась из-за увеличения числа атак типа TCP, short packet, которые перегружают сетевое оборудование небольшими пакетами данных.
Эксперты отмечают, что киберпреступники изменили тактику и теперь перебирают сайты одной компании, чтобы найти тот, который можно полностью вывести из строя. Рекомендации «Лаборатории Касперского» включают в себя использование специализированных решений для защиты от DDoS-атак и проверку контрактов с поставщиками.