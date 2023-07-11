Эксперты кибербезопасности рассказали, как квантовые технологии повлияют на отрасль

Эксперты кибербезопасности рассказали, как квантовые технологии повлияют на отрасльПо их мнению, квантовые компьютеры смогут взламывать обычные пароли за секунды
Эксперты нескольких российских компаний подготовили аналитику развития информационной безопасности после распространения квантовых технологий
Квантовые коммуникации (КК) предлагают возможность создания безопасных каналов связи с использованием квантового распределения ключей, как сообщается в докладе экспертов из фонда «Росконгресс», Российского квантового центра, ООО «СП Квант», РЖД и правительства Москвы.
КК — это область науки и технологий, связанных с передачей квантовых состояний в пространстве. Одним из способов КК является создание безопасных каналов связи с использованием квантового распределения ключей, который обеспечивает надёжную защиту передаваемой информации от несанкционированного доступа.
Эта технология использует квантовые явления для автоматической генерации криптографических ключей у легитимных пользователей на удалённых устройствах, например, с помощью фотонов в оптических волокнах или через пространство. Защита ключа обеспечивается фундаментальными законами физики, а шифрование осуществляется с помощью классических алгоритмов.
Таким образом, квантовые коммуникации предлагают перспективный подход к обеспечению безопасности связи, их применение может существенно повысить защиту передаваемой информации от несанкционированного доступа и компрометации.