Эксперты кибербезопасности рассказали, как квантовые технологии повлияют на отрасль

Квантовые коммуникации (КК) предлагают возможность создания безопасных каналов связи с использованием квантового распределения ключей, как сообщается в докладе экспертов из фонда «Росконгресс», Российского квантового центра, ООО «СП Квант», РЖД и правительства Москвы.

КК — это область науки и технологий, связанных с передачей квантовых состояний в пространстве. Одним из способов КК является создание безопасных каналов связи с использованием квантового распределения ключей, который обеспечивает надёжную защиту передаваемой информации от несанкционированного доступа.

Эта технология использует квантовые явления для автоматической генерации криптографических ключей у легитимных пользователей на удалённых устройствах, например, с помощью фотонов в оптических волокнах или через пространство. Защита ключа обеспечивается фундаментальными законами физики, а шифрование осуществляется с помощью классических алгоритмов.

Таким образом, квантовые коммуникации предлагают перспективный подход к обеспечению безопасности связи, их применение может существенно повысить защиту передаваемой информации от несанкционированного доступа и компрометации.