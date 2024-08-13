Эксперты кибербезопасности рассказали о фейковых продажах цифрового рубля

В России начали появляться мошеннические сайты, которые предлагают получить цифровой рубль — новую валюту, которая пока находится на стадии тестирования. Александр Вураско, заместитель директора центра мониторинга внешних цифровых угроз Solar AURA, предупредил, что такие ресурсы просят ввести данные от личного кабинета банка, обещая доступ к цифровой валюте. Однако вместо этого пользователи рискуют потерять деньги, так как злоумышленники могут получить доступ к их счетам.

Вураско отметил, что один из таких фейковых сайтов даже использует логотип Центрального банка России, который отвечает за разработку настоящего цифрового рубля. Пока что подобные фишинговые ресурсы встречаются нечасто, но эксперты предупреждают, что их количество может увеличиться.

Жителям России советуют быть осторожными и обращаться только к официальным сайтам, проверяя их подлинность через поисковые системы. Важно не передавать свои личные данные на подозрительных сайтах и быть внимательными при общении с незнакомцами. Дополнительно специалисты рекомендуют использовать антивирусное ПО для защиты от возможных атак и вредоносных программ.