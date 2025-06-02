Эксперты кибербезопасности рассказали о новой схеме краж аккаунтов в Telegram

Мошенники все активнее используют популярность игрушки Лабубу для обмана людей. Эти плюшевые зубастые монстры стали настоящим трендом 2025 года, особенно в соцсетях. Их продают как брелки и коллекционные вещи, а цены на маркетплейсах могут доходить до 50 тысяч рублей. В компании F6 заметили, что в Telegram появились боты, где Лабубу служит приманкой для фишинга и других мошеннических схем.

Один из таких ботов заманивает пользователей обещаниями игрушки Лабубу в подарок за отзыв. Чтобы получить приз, нужно поделиться своим номером и ввести код из Telegram, который на самом деле открывает доступ к аккаунту. Если человек вводит этот код, он теряет контроль над своим профилем. Кроме того, есть боты, где проводят якобы розыгрыши, предлагая подписаться на каналы, часто связанные с мошенничеством и попытками украсть деньги.

Эксперты F6 предупреждают: покупка игрушек через мессенджеры тоже рискованна. После перевода денег продавец может просто пропасть, и вернуть деньги будет почти невозможно. Специалисты советуют всегда критично относиться к обещаниям подарков в соцсетях и мессенджерах. Особенно опасны такие предложения, если просят перейти в Telegram-боты и что-то там сделать, скорее всего, это ловушка мошенников, которые охотятся даже на аккаунты детей.