Эксперты кибербезопасности рассказали о росте числа утечек данных в России

В этом году случаи утечек данных в российских компаниях выросли на треть, как показывает исследование «Лаборатории Касперского». Всего было 133 случая утечек, хотя объявлений об этом стало меньше. Увеличился объем опубликованных данных на 33%.

Более половины случаев утечек содержали информацию о паролях. Хотя пароли хранятся в базах данных в зашифрованном виде, слабые алгоритмы могут позволить злоумышленникам взломать их. В некоторых случаях злоумышленники удаляли столбцы с парольной информацией, что может указывать на их планы продажи данных или кибератаки.

Большинство утечек произошло в сегментах малого и среднего бизнеса, но число инцидентов в крупных компаниях увеличилось в 1,5 раза. Также отмечается, что 71% утёкших данных стали доступными в том же году, в котором они были украдены, а 55% баз данных стали публичными в течение месяца после предполагаемой даты утечки.

В этом году основным источником распространения данных стал Telegram — 67% объявлений о утечках приходили именно оттуда, в то время как в 2022 году основными были теневые форумы. «Лаборатория Касперского» утверждает, что блокировки сообществ не привели к изменению ситуации по источникам распространения данных.