Эксперты кибербезопасности рассказали о снижении рынка пиратских фильмов

Компания F.A.C.C.T., которая занимается разработкой технологий против киберпреступлений, оценила рынок онлайн-пиратства в России на $38 млн в 2023 году. Это происходит из-за успешной блокировки пиратских сайтов, падения цен на рекламу и перехода зрителей на легальные онлайн-кинотеатры. Команда аналитиков Digital Risk Protection выпускает исследование каждый год, и они отмечают, что доходы пиратов сокращаются уже пять лет подряд, снизившись в 2,2 раза с 2018 года.

В 2023 году количество пиратских доменов с русскоязычным видеоконтентом увеличилось на 16%, достигнув 80 тысяч. Это связано с использованием технологий автоматизации и изменяющихся зеркал, что помогает пиратам оставаться в поисковых результатах дольше. Доходы от рекламы снова снизились, примерно на 6%, и средний CPM составил $3,13. Это происходит на фоне увеличения интереса к легальным сервисам и сокращения поисковых запросов на пиратские порталы.

В то время как некоторые факторы, такие как улучшения в мониторинге и блокировке, способствуют сокращению доходов пиратов, индустрия онлайн-пиратства по-прежнему активно развивается. Компания F.A.C.C.T. предлагает решение Digital Risk Protection, которое помогает защитить киноиндустрию от пиратства, обнаруживая пиратский контент и удаляя его сеть.