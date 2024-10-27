Эксперты кибербезопасности рассказали об уязвимости Wi-Fi-роутеров

Хакеры обнаружили уязвимость в роутерах Wi-Fi, которая позволяет им подключаться к частным сетям и похищать личные данные пользователей. В группе риска оказались устройства от таких компаний, как Xiaomi, Ubiquiti и Netgear. По словам Юрия Шабалина, владельца компании «Стингрей Технолоджиз», злоумышленники могут получить удалённый доступ к данным без каких-либо действий со стороны пользователей, используя специальный чип.

Ошибки в коде, называемые out-of-bounds write, дают хакерам возможность записывать данные в неправильные области памяти, что может привести к запуску вредоносного кода. Гендиректор «Альфа Системс» Игорь Смирнов добавил, что любая подключённая к сети техника, от смартфонов до «умных» холодильников, может стать жертвой взлома через Wi-Fi. Он назвал эти уязвимости не просто мелкими недостатками безопасности, а настоящими «воротами» для хакеров в домах пользователей.

После взлома злоумышленники могут получить доступ к конфиденциальной информации, установить вредоносное ПО и даже полностью управлять устройствами. Игорь Бирюков, руководитель Киберхаба Фонда «Сколково», предостерёг, что после атаки устройство может стать частью ботнета, который хакеры используют для более масштабных атак. Эксперты советуют всем пользователям обновлять программное обеспечение на роутерах и смартфонах, особенно если возникли подозрения на атаки, поскольку производители начали выпускать обновления для защиты уязвимых чипов.