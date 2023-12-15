Эксперты кибербезопасности рассказали, сколько денег мошенники украли у россиян

С начала 2023 года выявлено 10 активных мошеннических партнёрских программ в интернете, организующих владельцев и распространителей ссылок на мошеннические и фишинговые сайты. Исследование F.A.C.C.T показало, что каждая такая программа среднемесячно приносит участникам около 4,3 миллиона рублей. Партнёрские программы позволяют мошенникам расширять свой незаконный бизнес, привлекая больше жертв и увеличивая прибыль за счёт разделения задач.

Эти программы предоставляют мошенникам возможность приобретать готовые фишинговые ресурсы, шаблоны страниц и инструменты для оплаты. Исследователи выявили, что в среднем на одной из таких платформ размещается 156 активных предложений, и максимальное количество партнёров в одном предложении достигает 746 человек. За месяц участники партнёрских программ выманивают у жертв более 17 миллионов рублей через 23,500 платежей, средний размер украденного платежа составляет 740 рублей.

Мошеннические страницы, созданные через эти программы, чаще всего связаны с лотереями, инвестициями в криптовалюты и «выгодными» акциями от маркетплейсов. Например, в одной из программ прибыль увеличилась в три раза за три летних месяца, достигнув 3,118,000 рублей в августе 2023 года.