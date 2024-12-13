Эксперты компании Vigo: без расширения мобильных частот в сети «закончится место»

В этом году российские операторы мобильной связи столкнулись с ограниченными возможностями для увеличения ёмкости своих сетей. Несмотря на это, объём трафика, который успешно достигает абонентов, вырос на треть. Однако, не получив новых частот, компании предупреждают, что в ближайшие годы могут столкнуться с исчерпанием ёмкости сетей.

Согласно данным компании Vigo, занимающейся мониторингом качества связи, доля просмотра онлайн-видео в низком качестве снизилась на 4,75%, что говорит о росте пропускной способности сети. Медианные потери пакетов также уменьшились на 33%, что подтверждает улучшение стабильности сети. При этом для оценки работы операторов часто используют косвенные показатели, такие как качество видеопотока. Так, для просмотра видео в Full HD необходимо 10 Мбит/с, и рост средней скорости указывает на то, что операторы испытывают дефицит частот.

Представители всех крупных операторов подтверждают, что они активно работают над рефармингом — переназначением частот, чтобы расширить возможности своих сетей. Например, в «Вымпелкоме» сообщили о росте трафика на 13%, а в «МегаФоне» отметили перераспределение нагрузки между видеосервисами, что также влияет на скорость. Однако эксперты предупреждают, что без выделения новых частот для LTE и 5G, операторы могут столкнуться с нехваткой ресурсов, что замедлит развитие сетей в будущем.