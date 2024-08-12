Пользователи начали активно манипулировать искусственным интеллектом, применяемым в чат-ботах и поисковых системах, чтобы получить нужные ответы на запросы. В «Лаборатории Касперского» выяснили, что люди размещают на своих сайтах и в документах специальные фразы, называемые «инъекциями», которые заставляют нейросети выполнять определённые действия. Например, такие фразы могут влиять на ответы ИИ, подталкивая его к нужной оценке или выполнению конкретного задания.

Специалисты отмечают, что подобные уловки используются в различных сферах, включая продвижение резюме и рекламу товаров. В «Лаборатории Касперского» пояснили, что соискатели, например, могут незаметно вставлять инструкции для ИИ в свои резюме, чтобы система позитивно отзывалась о кандидате или давала приоритет его анкете. Аналогичные методы применяются для повышения рейтинга товаров в ответах поисковых ботов. Некоторые пользователи используют инъекции, чтобы выразить протест против использования ИИ, как это сделал один бразильский художник, потребовавший от нейросетей не обрабатывать контент с его сайта.

В «Лаборатории Касперского» подчеркнули, что пока такие инъекции не представляют серьёзной угрозы, хотя киберзлоумышленники уже проявляют интерес к этому методу. Руководитель группы исследований и разработки технологий машинного обучения Владислав Тушканов отметил, что важно оценивать риски таких атак и разрабатывать методы их предотвращения. Ведущие разработчики, такие как OpenAI и Google, уже работают над тем, чтобы сделать инъекции более сложными и обнаруживать их заранее.