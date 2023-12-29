Войти
Продолжая, Вы принимаете Условия и Политику конфиденциальности Рамблер&ID
Наука и технологии
22:05, 29 декабря 2023
1 мин.

Эксперты «Лаборатории Касперского» обнаружили уязвимость процессоров в iPhone

Которая поновляет злоумышленникам обходить все защитные меры

Россиянам рассказали о критической уязвимости вех процессоров iPhone

Эксперты из «Лаборатории Касперского» выявили в смартфонах Apple уязвимость, которая позволяет хакерам обходить аппаратную защиту памяти. Эта уязвимость была использована в ходе шпионской атаки под названием «Операция Триангуляция». Обнаруженный код уязвимости, обозначенный как CVE-2023-38606, затрагивал все версии iOS до 16.6 и представлял собой неиспользуемую аппаратную функцию, предположительно предназначенную для тестирования или отладки инженерами Apple.

Для использования уязвимости злоумышленникам нужно было отправить скрытое сообщение через iMessage с эксплойтом типа zero-click во вложении. После этого хакеры могли выполнить код и повысить привилегии с использованием CVE-2023-38606. Эта аппаратная особенность позволяла обойти аппаратные средства защиты чипов Apple, что давало злоумышленникам полный контроль над заражённым устройством.

Ведущий исследователь киберугроз в «Лаборатории Касперского» Борис Ларин подчеркнул, что обнаруженная уязвимость подчёркивает ограниченность современных аппаратных средств защиты перед изобретательностью злоумышленников, особенно при наличии аппаратных функций, способных обойти эти меры защиты.

Новости партнеров
Новости партнеров