Эксперты «Лаборатории Касперского» рассказали, как не потерять деньги на онлайн-шопинге

Лаборатория Касперского поделилась полезными советами для безопасных онлайн-покупок в период «чёрной пятницы». Они рекомендуют внимательно проверять название сайта в адресной строке, быть осторожными при щедрых предложениях и избегать переходов по подозрительным ссылкам из электронной почты, мессенджеров или SMS.

Эксперты также советуют выбирать проверенных продавцов с положительными отзывами, обращая особое внимание на домен сайта: новые или зарегистрированные на частное лицо сайты могут быть мошенническими. Также рекомендуется использование надёжных средств защиты, так как они предупредят о попытках перехода на фишинговые или мошеннические ресурсы.

Следует помнить, что злоумышленники адаптируют свои схемы под текущие события, такие как «чёрная пятница». Ежегодная онлайн-распродажа в России началась 23 ноября и продлится три дня. «Чёрная пятница» становится временем ажиотажных скидок, открывая сезон рождественских распродаж.