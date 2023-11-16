Эксперты «Лаборатории Касперского» рассказали, как определять дипфейки

В последнее время качество дипфейков значительно выросло, что затрудняет их выявление. Старший исследователь данных из «Лаборатории Касперского» Дмитрий Аникин рассказал о том, что определить фальшивку может помочь внимание к деталям, таким как странное движение глаз, форма лица, цвет кожи и волос на видео.

Аникин отметил, что технологии создания дипфейков сами по себе не являются ни хорошими, ни плохими, и их эффект зависит от целей использования. Сейчас существуют детектирующие технологии для анализа потенциальных визуальных подделок, но они часто предназначены для специализированного использования.

Эксперт призывает пользователей быть более бдительными по отношению к источникам информации и перепроверять получаемые данные. В случае подозрения на дипфейк он советует обратить внимание на качество изображения, движение глаз, цвет кожи и волос, чтобы выявить потенциальные недочёты.

Кроме того, в сфере развивается направление голосовых дипфейков. Оценка качества, интонаций и «ломанности» речи может помочь в распознавании голосовых подделок. В общем, Аникин призывает быть критичными к любой информации в интернете.